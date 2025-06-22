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Украину обвинили в безумии после слов Ермака о России

Аналитик Кошкович: Россия после слов Ермака может сделать с Украиной что угодно
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Depositphotos

Слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака о возможности заключения мира с Россией, если продемонстрировать ей силу, показывают безумие Киева. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Россия теперь может сделать буквально все с Украиной <…> Эти люди в Киеве совершенно безумны», — отметил он.

В начале июня Ермак заявил о необходимости остановить Россию силой. По его словам, действия России якобы направлены на эскалацию военного конфликта. Ермак отметил, что РФ якобы не хочет прекращать боевые действия и устанавливать мир. На фоне этого он предложил остановить Вооруженные силы РФ «силовыми мерами».

«Любая эскалация останавливается только силовыми мерами», — добавил украинский чиновник.

Позже президент Украины Владимир Зеленский после встречи с руководителем главного управления разведки министерства обороны (ГУР) Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) анонсировал новые удары по территории России. Он обратил внимание на необходимость «существенного снижения российского потенциала».

Ранее в Польше заявили об усталости мира от темы Украины.

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