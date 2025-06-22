Зеленский анонсировал новые удары по России

Зеленский после встречи с Будановым анонсировал новые удары по России

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с руководителем главного управления разведки министерства обороны (ГУР) Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) анонсировал новые удары по территории России. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Видим основные болевые точки <…> и будем наносить соответствующие удары», — отметил он.

Зеленский обратил внимание на необходимость «существенного снижения российского потенциала».

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет. В ходе нее были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию РФ и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее Зеленский понадеялся, что атака на российские аэродромы изменит отношение США к Украине.