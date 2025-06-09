В офисе Зеленского призвали остановить Россию силой

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости остановить Россию силой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, действия России якобы направлены на эскалацию военного конфликта. Ермак отметил, что РФ якобы не хочет прекращать боевые действия и устанавливать мир. На фоне этого он предложил остановить Вооруженные силы (ВС) РФ «силовыми мерами».

«Любая эскалация останавливается только силовыми мерами», — написал украинский чиновник.

До этого депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте Украины начали отмечать значительное усиление полномочий Ермака. А после недавней поездки в США, где он лично встретился в том числе с госсекретарем Марко Рубио, его и вовсе назвали «начальником Зеленского».

Разумков отметил, что на Украине на данный момент сформировался «дуализм власти». По словам депутата, в Раде не могут понять, кому теперь подчиняться — Зеленскому или Ермаку. Он подчеркнул, что у последнего полномочий стало не меньше, а иногда даже больше, чем у президента.

Ранее политолог рассказал, в каком случае Ермак может сместить Зеленского.