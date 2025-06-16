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В Польше заявили об усталости мира от темы Украины

Глава МО Косиняк-Камыш: в Польше и мире устали от конфликта на Украине
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Dominika Zarzycka/Global Look Press

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша, равно как и остальной мир, устала от тематики Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Многие говорят: «Это не наша война». Этот лозунг в последнее время стал очень популярным в Польше и получает все больше сторонников», — заявил он.

По его словам, в Польше «устали» от конфликта на Украине. «Поляки устали, европейцы устали, мир устал», от продолжающихся боевых действий, признал Косиняк-Камыш.

До этого агентство Associated Press писало, что в момент начала конфликта на Украине Польша оказалась одной из самых лояльных к республике стран, став не только логистической артерией, но и «образцом человеческой солидарности», однако спустя три года ситуация изменилась. В материале отмечается, что Варшава остается одним из самых верных союзников Украины и центром поставок западного оружия, но среди населения тон по отношению к украинцам изменился.

Ранее глава минобороны Польши заявил об усталости поляков от богатых украинцев.

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