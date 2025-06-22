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Сальдо назвал Украину исконно русской землей

Сальдо: территория Украины — исконно русская земля, РФ отстаивает свое право
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Территория Украины является исконно русской землей. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Территория Украины является исконной той землей, на которой жили русские и всегда была Россия. Поэтому мы отстаиваем свое историческое право», — отметил он.

Сальдо добавил, что «англосакские компании» делают все, чтобы военный конфликт на украинской территории продолжался.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин заявил, что признание Украиной сложившихся реалий на земле и добровольного вхождения в состав Российской Федерации Севастополя, Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей категорически необходимо, российская сторона настаивает на этом.

Во время своего выступления на ПМЭФ Путин также обратил внимание на то, что Украине необходимо признать территориальные реалии. Он также вспомнил поговорку: «Там, где ступает нога русского солдата, то наше».

Кроме того, Путин ответил на вопрос, куда российские войска смогут дойти на Украине. Он напомнил, что считает русский и украинский народ одним единым. «В этом смысле вся Украина наша», — подчеркнул президент.

Ранее экс-советник Пентагона назвал расширение НАТО причиной спецоперации РФ на Украине.

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