Глава Еврокомиссии заявила, что Иран не должен получить атомную бомбу

Тегеран никогда не должен получить атомную бомбу. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ударов США по атомным объектам Ирана, передает РИА Новости.

До этого глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров. Она добавила, что Тегерану «не должно быть позволено создавать ядерное оружие». По ее словам, это стало бы угрозой региональной безопасности.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир.

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