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Белый дом скрыл планы ударить по ядерным объектам Ирана от демократов

CNN: Белый дом предупредил часть конгрессменов-республиканцев об ударах в Иране
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Elizabeth Frantz/Reuters

Белый дом предупредил высокопоставленных конгрессменов-республиканцев об ударах по трем ядерным объектам в Иране. Об этом сообщает телеканал CNN.

Об ударах было известно заранее спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону и лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Туну. Отмечается, что сенаторов-демократов в США об атаках предупредили лишь незадолго до публичного сообщения президента Дональда Трампа об ударах по Ирану. Формальные уведомления получили лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и лидер демократической фракции в Сенате Чак Шумер.

По данным телеканала, конгрессмены-демократы осудили решение Трампа нанести удары без одобрения парламента и потребовали проведения секретных брифингов по данному вопросу.

До этого сенатор-республиканец Джим Риш пообещал, что удары США по Ирану не приведут к затяжной войне. Трамп после бомбардировки Ирана ВВС США заявил, что пришло время для мира.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

Ранее вице-президент Вэнс выступил против участия США в конфликте с Ираном.

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