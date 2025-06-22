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В Молдавии задержали вернувшихся с ПМЭФ представителей оппозиции

Депутат Боля: в Кишиневе задержали вернувшихся с ПМЭФ представителей «Победы»
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Михай Карауш/РИА Новости

В аэропорту Кишинева были задержаны представители оппозиционной партии «Победа», вернувшиеся с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил депутат парламента Молдавии Василий Боля, передает РИА Новости.

«Чтобы стать заклятым недругом [президента республики] Майи Санду и партии ПДС, достаточно совершить деловую поездку за рубеж, провести ряд значимых встреч ради укрепления внешнеэкономических связей Республики Молдова», — заявил он.

По словам политика, в аэропорту Кишинева в случае подобной поездки представителей всегда задерживают на несколько часов и оказывают всяческое давление, оправдывая свои действия необходимостью в дополнительных проверках.

Боля добавил, что ситуация раздражает даже представителей пограничной полиции.

До этого стало известно, что пограничники в аэропорту Кишинева надрывают паспорта у «неблагонадежных» граждан.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала подобные действия пограничников «Санду-рейхом».

Ранее лидер молдавской оппозиции обратился к Путину.

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