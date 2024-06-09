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Лидер молдавской оппозиции обратился к Путину

Шор поблагодарил Путина за возможность провести съезд блока «Победа» в Москве

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Максим Блинов/РИА Новости

Лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность провести второй съезд блока в Москве. Его слова передает ТАСС.

«Хочу поблагодарить Путина за то, что мы имеем с вами возможность быть здесь», — заявил он.

До этого Шор заявил, что сегодня Молдавия захвачена проевропейцами, установлен тотальный режим.

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул предположила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ, втором съезде оппозиционного блока «Победа».

До этого Гуцул сказала, что молдавская оппозиция после выборов, которые пройдут 20 октября, сможет отправить президента страны Майю Санду «на свалку истории».

Второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа» проходит в Москве в воскресенье. На нем планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии.

Грядущие выборы этой осенью для Молдавии имеют решающее значение. Таким мнением поделился Илан Шор в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».

Ранее Майу Санду уличили в подготовке Молдавии к войне.

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