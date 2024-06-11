В аэропорту Кишинева пограничники надрывают паспорта оппозиционеров

Пограничники в аэропорту Кишинева надрывают паспорта у «неблагонадежных» граждан. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда. Молдова».

Предполагается, что это делается для того, чтобы такие граждане в будущем не смогли покинуть Молдавию.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «Санду-рейхом» действия пограничников в Кишиневе, которые надрывают паспорта «неблагонадежных» сограждан.

Речь идет о тех гражданах Молдавии, которые побывали в России на съездах молдавского оппозиционного блока «Победа» и на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Они выступают за сближение республики с Россией.

10 июня президент Молдавии Майя Санду утвердила поправки в статью Уголовного кодекса о государственной измене. К госизмене в стране приравняли переходы сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны и оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства.

Ранее лидер молдавской оппозиции обратился к президенту России Владимиру Путину.