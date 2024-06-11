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В МИД России рассказали о «Санду-рейхе» в Молдавии

Захарова назвала действия пограничников в Кишиневе Санду-рейхом

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «Санду-рейхом» действия пограничников в Кишиневе, которые надрывают паспорта «неблагонадежных» сограждан. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание, что «пограничники в аэропорту Кишинева не только задерживают на несколько часов приехавших из России сограждан, но теперь еще и надрывают паспорта у тех граждан Молдовы, кого они считают неблагонадежными». «Санду-рейх», — написала она.

10 июня президент Молдавии Майя Санду утвердила поправки в статью Уголовного кодекса о государственной измене.

26 апреля депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что в аэропорту Кишинева в очередной раз несколько часов удерживали пассажиров, возвращавшихся из Москвы через Ереван.

22 апреля в аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавской оппозиции, который прошел в Москве днем ранее. Людей не впускали в страну, объясняя это техническим сбоем. Как сообщала Таубер, пассажиров московского рейса держали в аэропорту около трех часов. Некоторым людям стало плохо — им понадобилась помощь медиков.

Кроме того, сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии допросили лидера партии «Возрождение» Наталью Параску. Ей пригрозили уголовным делом за посещение России. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее лидер молдавской оппозиции обратился к Путину.

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