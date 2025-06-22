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В МИД Ирана назвали атаку США по ядерным объектам «страшным ударом»

Арагчи: атака США является ударом по режиму нераспространения ядерного оружия
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Атака США на иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане является «страшным ударом по режиму нераспространения ядерного оружия». Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на своей странице в соцсети X.

«Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает жестокую военную агрессию США против мирных ядерных объектов Ирана», — заявил он.

По словам главы иранского МИД, страна оставляет за собой право ответить на военную агрессию США для обеспечения собственной безопасности и национальных интересов.

Арагчи ранее заявил, что атака Соединенных Штатов на иранские ядерные объекты будет иметь долгосрочные последствия.

До этого в Организации по атомной энергии Ирана официально подтвердили атаку США на ядерные объекты. В организации добавили, что нападение на ядерные объекты стало возможным из-за безразличия со стороны Международного агентства по атомной энергии.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества.

Ранее в Иране оценили возможность утечки на фоне атаки США по ядерным объектам.

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