Иран заявил, что США несут ответственность за последствия своей атаки

Молчание мирового сообщества после атаки США на Иран поставит мир под беспрецедентную угрозу. Об этом заявили в МИД Исламской Республики.

«Иран напоминает руководству ООН, Совету Безопасности, секретарю организации, МАГАТЭ и другим компетентным официальным международным организациям о том, что нужно предпринимать скорейшие действия против этого преступления», — сказали в МИД.

В ведомстве отметили, что Вашингтон несет ответственность за опасные последствия своей атаки на ядерные объекты Тегерана. В МИД подчеркнули, что нападение показало, что Соединенные Штаты принимали участие и в планировании первоначальной атаки Израиля на Иран.

«МИД Ирана осуждает вероломную агрессию США и считает США ответственными за опасные последствия этого ужасного преступления», – говорится в заявлении.

Ночью 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Он назвал это «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну». Президент США выступил с обращением к нации: он назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

Ранее в США назвали удары по ядерным объектам Ирана «разовым актом».