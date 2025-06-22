Иран потребовал экстренного заседания совета управляющих МАГАТЭ

Министерство иностранных дел Ирана потребовало созвать экстренное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ответ на удары США по ядерным объектам исламской республики. Заявление приводит РИА Новости.

«Мы требуем от Совета управляющих МАГАТЭ созвать экстренное заседание и предпринять действия в связи с опасным нападения США на мирные ядерные объекты страны», — сказано в сообщении.

В МИД отметили, что данные объекты находились под наблюдением МАГАТЭ.

До этого в Организации по атомной энергии Ирана официально подтвердили атаку США на ядерные объекты. В организации добавили, что нападение на ядерные объекты стало возможным из-за безразличия со стороны Международного агентства по атомной энергии.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране раскрыли последствия атаки США на ядерные объекты.