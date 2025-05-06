РИА Новости нашло ошибки в методичке телефонных мошенников с Украины

Методичка, используемая телефонными мошенниками с Украины, содержит орфографические ошибки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей подпольного движения Stop Grave.

По данным агентства, в методичке встречаются слова «орест», «от куда», «спичь» и нецензурная лексика. Также в разделе, посвященном способам отговорить человека от обращения в банк, приводятся цитаты о том, что там «трубку подымет непосредственно тот человек который заинтересован в том чтобы украсть у вас деньги» (орфография и пунктуация сохранены), следует из материала.

Помимо этого, по информации журналистов, начинающим мошенникам советуют «научится делать плавный перевод от угроз к обману».

В апреле движение Stop Grave сообщило, что офисы телефонных мошенников, которых курирует Служба безопасности Украины, находятся на всей территории страны. По их данным, основным центром является город Днепр (бывший Днепропетровск).

Ранее стало известно, как мошенники с Украины звонят с росийских номеров.