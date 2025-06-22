На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Слуцкий заявил о провале попытки оторвать Украину от России

Слуцкий: авантюра по насаждению гегемонии Запада в Евразии потерпела крах
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Авантюра по насаждению западной гегемонии в Евразии через отрыв Украины от России потерпела крах. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Авантюра <...> разрушила украинскую государственность. Идеологам братоубийственного проекта придется это признать. Чем раньше, тем лучше», — написал Слуцкий.

Таким образом он прокомментировали отмену заседания НАТО по украинскому вопросу на июньском саммите НАТО. Слуцкий связал это с тем, что новая администрация США имеет иные приоритеты, чем поддержку Украины до конца.

До этого администрация президента США Дональда Трампа потребовала, чтобы упоминание Украины в окончательном коммюнике саммита НАТО, запланированного на 24–25 июня в Гааге, было сведено к минимуму.

Издание The Times писало, что предстоящий саммит НАТО в Гааге пройдет в очень сжатом формате, в котором запланирована лишь одна встреча на 2,5 часа.

Ранее на Западе выдвинули Трампу требование по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами