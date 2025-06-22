Авантюра по насаждению западной гегемонии в Евразии через отрыв Украины от России потерпела крах. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Авантюра <...> разрушила украинскую государственность. Идеологам братоубийственного проекта придется это признать. Чем раньше, тем лучше», — написал Слуцкий.

Таким образом он прокомментировали отмену заседания НАТО по украинскому вопросу на июньском саммите НАТО. Слуцкий связал это с тем, что новая администрация США имеет иные приоритеты, чем поддержку Украины до конца.

До этого администрация президента США Дональда Трампа потребовала, чтобы упоминание Украины в окончательном коммюнике саммита НАТО, запланированного на 24–25 июня в Гааге, было сведено к минимуму.

Издание The Times писало, что предстоящий саммит НАТО в Гааге пройдет в очень сжатом формате, в котором запланирована лишь одна встреча на 2,5 часа.

Ранее на Западе выдвинули Трампу требование по Украине.