На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе выдвинули Трампу требование по Украине

Профессор Ливен: администрация Трампа должна решить вопрос мира на Украине
close
Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Перед саммитом НАТО в Гааге администрация президента США Дональда Трампа должна представить европейским лидерам ясный план для достижения мира на Украине. О требованиях, выдвинутых Западом к американскому президенту, рассказал профессор института Куинси Анатоль Ливен в своей статье для Responsible Statecraft.

По мнению автора, Трампу необходимо четко определить условия сделки, которая обеспечит устойчивый мир. «Игнорирование усилий по скорейшему завершению конфликта ставит Вашингтон под угрозу нового кризиса, особенно пока США продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию», — отметил Ливен.

Среди условий мира, которые, по мнению профессора, должен озвучить Трамп, значатся приостановка санкций против России, восстановление в украинской конституции принципа нейтралитета и отказ Украины от стремления вступить в НАТО.

До этого администрация президента США Дональда Трампа потребовала, чтобы упоминание Украины в окончательном коммюнике саммита НАТО, запланированного на 24–25 июня в Гааге, было сведено к минимуму.

Ранее Зеленский допустил свое участие в саммите НАТО в Гааге.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами