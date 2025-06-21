На Западе выдвинули Трампу требование по Украине

Перед саммитом НАТО в Гааге администрация президента США Дональда Трампа должна представить европейским лидерам ясный план для достижения мира на Украине. О требованиях, выдвинутых Западом к американскому президенту, рассказал профессор института Куинси Анатоль Ливен в своей статье для Responsible Statecraft.

По мнению автора, Трампу необходимо четко определить условия сделки, которая обеспечит устойчивый мир. «Игнорирование усилий по скорейшему завершению конфликта ставит Вашингтон под угрозу нового кризиса, особенно пока США продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию», — отметил Ливен.

Среди условий мира, которые, по мнению профессора, должен озвучить Трамп, значатся приостановка санкций против России, восстановление в украинской конституции принципа нейтралитета и отказ Украины от стремления вступить в НАТО.

До этого администрация президента США Дональда Трампа потребовала, чтобы упоминание Украины в окончательном коммюнике саммита НАТО, запланированного на 24–25 июня в Гааге, было сведено к минимуму.

Ранее Зеленский допустил свое участие в саммите НАТО в Гааге.