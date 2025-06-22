Reuters: Израиль не хочет давать Ирану две недели на ядерную сделку с США

Reuters: Израиль не хочет ждать сделки Ирана и США и готов ударить по Фордо

Израиль предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о том, что не хочет ждать две недели до заключения возможной ядерной сделки с Ираном, передает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, по этому поводу стороны провели «напряженный» телефонный разговор. В нем в том числе участвовали премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, израильский министр обороны Исраэль Кац и начальник генштаба страны Эяль Замир.

«Израиль может действовать самостоятельно до истечения этого срока... Израильтяне считают, что у них есть ограниченная возможность нанести удар по... объекту в Фордо», — говорится в материале.

Источник в Вашингтоне отметил, что власти Израиля считают две недели слишком большим сроком и призывают к «более срочным» мерам.

В 2015 году Иран заключил «ядерную сделку» с США, Францией, Великобританией, Германией, КНР и Россией: он обязался поставить свой ядерный потенциал на международный контроль в обмен на снятие санкций. В 2018 году, во время своего первого срока, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения, а Тегеран в ответ начал сокращать свои обязательства. После возвращения в Белый дом в 2025-м Трамп решил возобновить переговоры. На фоне обострения на Ближнем Востоке он выразил готовность дать Ирану не более двух недель для заключения сделки по ядерной программе.

Ранее сообщалось о сорвавшейся встрече США и Ирана в Стамбуле.