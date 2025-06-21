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Иран может ударить по ядерному объекту в Израиле в случае эскалации

Al Jazeera: Иран может нанести удар по ядерному объекту в израильском Димоне
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Ammar Awad/Reuters

Иран рассматривает возможность нанесения удара по ядерному исследовательскому центру в израильском городе Димона в случае эскалации конфликта между двумя странами. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранского чиновника высокого ранга.

«Ядерный реактор в Димоне может стать нашей законной целью, если конфликт перейдет на новый уровень», — сказал неназванный собеседник телеканала.

Источник добавил, что иранским вооруженным силам проще нанести удар на военные базы США на Ближнем Востоке, чем наносить удары по целям на территории Израиля.

21 июня пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские ВВС нанесли массированные удары по десяткам целей в Иране за ночь, включая ядерный объект в Исфахане и четыре подготовленные к запуску ракетные установки.

В ударах было задействовано около 50 истребителей — они сбросили на различные цели 150 боеприпасов. Представитель израильской армии заявил, что удары по ядерному предприятию в Исфахане были направлены на нанесение дальнейшего ущерба ядерной программе Ирана.

Ранее Иран пообещал сокрушить Израиль в случае продолжения агрессии.

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