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Симоньян заявила, что Россия ведет войну с Западом

Симоньян: РФ ведет сложнейшую операцию и находится в состоянии войны с Западом
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Россия ведет сложнейшую операцию и фактически находится в состоянии войны с Западом. Об этом заявила глава RT Маргарита Симоньян в интервью Ольге Скабеевой.

«Страна находится в состоянии войны, де-факто со всем западным миром, потому что уже наш Дональд Фредович Трамп, публично подтвердил, что, «если бы не мы, Украина продержалась бы три дня»», — сказала она.

Она добавила, что такая ситуация является уникальной в истории России. Симоньян напомнила, что в годы Великой Отечественной войны, на стороне СССР воевали США и Великобритания. Сейчас же Россия одна противостоит всем странам Запада.

Тем временем российские войска продолжают свое продвижение по всей линии фронта. Бойцы продвинулись в направлении Запорожской и Днепропетровской областей. 21 июня сообщалось, что активность российской стороны наблюдается в районе Великой Новоселки, а также по линии Запорожье — Богатырь.

Ранее российские военные применили на СВО наземные роботизированные беспилотники.

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