Мединский заявил, что воссоединение Крыма с Россией было предопределено

Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский высказал мнение, что воссоединение Крыма с Россией было предопределено исторически, как и события, последовавшие за этим в 2014 году. Интервью чиновника было показано в эфире телеканала СоловьевLive.

«События 14-го года и последующие, я думаю, что они были исторически предопределены», — заявил Мединский.

Он подчеркнул, что воссоединение Крыма с РФ произошло по наиболее мягкому и легитимному «из возможных сценариев».

«Кто бы ни писал книги про то, что Украина не Россия, а Крым — это, не знаю, что-то еще, но история определяет так, как она определяет», — заключил помощник президента.

До этого Мединский подчеркнул, что глубокое понимание истории оказывает значительную поддержку в его переговорной деятельности. Хотя история никогда не воспроизводится абсолютно идентично, знание исторических закономерностей дает возможность с определенной степенью вероятности прогнозировать ход событий, отметил помощник президента.

Ранее стало известно, что СБУ не отменила розыск Мединского после начала переговоров.