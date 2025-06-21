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Медведев уверен, что Иран не откажется от ядерной программы

Медведев: Иран во что бы то ни стало продолжит ядерную программу
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что Иран, несмотря ни на что, будет продолжать реализацию своей ядерной программы, рассматривая ее как необходимое условие для обеспечения собственной безопасности. Об этом политик написал в социальной сети «ВКонтакте».

«Никакие удары не смогут остановить этот процесс — это абсолютно точно. Тегеран рассматривает свою ядерную программу как гарантию выживания и будет продолжать ее реализацию любыми способами. Попробуйте отобрать ядерное оружие у реальных, включая и новоиспеченных, членов ядерного клуба!» — написал Медведев.

По его мнению, Иран восстановит свою ядерную программу, несмотря на любые препятствия. Медведев также предположил, что в случае попытки уничтожения всех ядерных объектов Иран непременно применит ядерное оружие, если оно есть у него в наличии.

До этого Медведев высказывал мнение о том, что как Израилю, так и Ирану следовало бы отказаться от своих ядерных программ. Политик отметил, что достоверные данные о наличии ядерного оружия у Ирана отсутствуют, при этом Израиль обладает секретной ядерной программой.

Ранее Иран выразил готовность к урегулированию ядерного вопроса путем переговоров.

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