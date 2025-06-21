МИД Израиля заявил, что страна пока не намерена ставить своей задачей смену власти в Иране

Глава МИД Саар: Израиль пока не ставит целью смену власти в Иране

Смена власти в Иране пока не является целью Израиля. Об этом заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар в интервью немецкому журналу Bild.

Ранее Израиль назвал целями операции против Ирана уничтожение его ядерной и ракетной программ. Входит ли в цели ликвидация высшего руководства Ирана, в том числе верховного лидера Али Хаменеи, там однозначно не говорили.

«Кабинет безопасности пока не определил смену режима как цель в этой войне. По крайней мере, пока», — сказал Саар в интервью.

Израиль никогда заранее не говорит о том, что будет делать, подчеркнул глава МИД.

Он также добавил, что считает прошедшие в Женеве переговоры Ирана с европейскими странами бессмысленными.

До этого британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванные иранские источники сообщила, что верховного лидера Ирана Хаменеи перевели в особо охраняемое место под защиту сверхсекретного элитного подразделения.

Ранее МИД Ирана осудил рассуждения Трампа насчет возможности устранения Хаменеи.