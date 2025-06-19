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Венесуэла намерена поставлять алкоголь в Россию

Венесуэла работает над началом поставок своей алкогольной продукции в Россию
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Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

Венесуэла активно готовится к запуску экспорта своей алкогольной продукции в Россию. Об этом сообщила министр народной власти внешней торговли Венесуэлы Коромото Годой Кальдерон на сессии «Россия — Латинская Америка» в рамках ПМЭФ, пишет РИА Новости.

«Мы работаем над началом поставок в Россию рома и венесуэльского кокуя (традиционного алкогольного напитка. — прим. ред.)», — отметила министр.

Она также подчеркнула, что Венесуэла может предложить России не только привычные для Латинской Америки товары, такие как кофе, какао и авокадо, но и продукцию с добавленной стоимостью.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.

До этого сообщалось, что Шотландия не смогла отказаться от экспорта алкогольных напитков в Россию, несмотря на рекомендацию правительства воздержаться от торговли с РФ. Шотландия экспортировала в Россию алкогольные напитки на сумму более 25 млн фунтов (3,6 млрд рублей. — «Газета.Ru») стерлингов с начала СВО, несмотря на рекомендации.

Ранее сообщалось, что в России стали продавать меньше водки.

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ПМЭФ – 2025
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