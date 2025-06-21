Макрон хочет ускорить переговоры «евротройки» c Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении ускорить переговоры с Ираном совместно с европейскими партнерами. Об этом французский лидер сообщил на своей странице в социальной сети X после телефонного разговора с иранским президентом Масудом Пезешкианом.

«Я убежден, что существует путь, позволяющий выйти из войны и избежать еще большей угрозы. Чтобы достичь этого, мы ускорим переговоры, начатые Францией и ее европейскими партнерами с Ираном», — написал Макрон.

Он также подчеркнул, что Иран не должен обладать ядерным оружием и должен предоставить гарантии мирного характера своих ядерных намерений.

Накануне в Женеве состоялись переговоры между Исламской Республикой Иран и представителями трех европейских государств. Во встрече приняли участие главы министерств иностранных дел Германии (Йоханн Вадефуль), Франции (Жан-Ноэль Барро) и Великобритании (Дэвид Лэмми), а также глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас. Итогом встречи стала договоренность о продолжении диалога по иранской ядерной программе. Кая Каллас отметила, что в рамках дальнейших переговоров планируется обсуждение не только ядерной проблематики, но и «более широкого спектра вопросов».

Ранее Иран выразил готовность к урегулированию ядерного вопроса путем переговоров.