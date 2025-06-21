На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спикер Совфеда раскритиковала политику Евросоюза в отношении России

Матвиенко назвала недальновидной политику лидеров ЕС в отношении России
close
РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала недальновидной политику лидеров стран Европейского союза в отношении России. Об этом парламентарий сказала в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

По словам спикера Совфеда, недальновидно и то, что европейские лидеры «творят» со своими странами, уничтожая собственную экономику и уровень жизни, снижая его у людей.

«Но мы живем на одном континенте. Соседей не выбирают, никуда не деться», — добавила Матвиенко.

Она подчеркнула, что обеспечить европейскую безопасность без участия Российской Федерации невозможно, также не получится развивать эффективно европейскую экономику без сырьевых ресурсов России, ее научных достижений.

Накануне Матвиенко заявила, что Европейский союз хочет помешать запуску любого реального мирного переговорного процесса по Украине. По ее словам, государства-члены ЕС «с упорством, достойным лучшего применения» говорят о необходимости введения 30-дневного перемирия, однако продолжают поставлять украинской стороне оружие для дальнейшего ведения боевых действий с Россией.

Ранее Матвиенко заявила, что верит в искренность президента США Дональда Трампа в желании добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами