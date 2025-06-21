Спикер Совфеда раскритиковала политику Евросоюза в отношении России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала недальновидной политику лидеров стран Европейского союза в отношении России. Об этом парламентарий сказала в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

По словам спикера Совфеда, недальновидно и то, что европейские лидеры «творят» со своими странами, уничтожая собственную экономику и уровень жизни, снижая его у людей.

«Но мы живем на одном континенте. Соседей не выбирают, никуда не деться», — добавила Матвиенко.

Она подчеркнула, что обеспечить европейскую безопасность без участия Российской Федерации невозможно, также не получится развивать эффективно европейскую экономику без сырьевых ресурсов России, ее научных достижений.

Накануне Матвиенко заявила, что Европейский союз хочет помешать запуску любого реального мирного переговорного процесса по Украине. По ее словам, государства-члены ЕС «с упорством, достойным лучшего применения» говорят о необходимости введения 30-дневного перемирия, однако продолжают поставлять украинской стороне оружие для дальнейшего ведения боевых действий с Россией.

Ранее Матвиенко заявила, что верит в искренность президента США Дональда Трампа в желании добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.