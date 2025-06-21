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Советник Путина оценил влияние санкций на Россию

Советник Кобяков: на Западе поняли, что Россию не получится задавить санкциями
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Алексей Майшев/РИА Новости

На Западе уже понимают, что санкциям не удастся подорваться экономику России, и что ситуация в стране сложилась ровно обратная, заявил в ходе ПМЭФ советник президента РФ Антон Кобяков. Его цитирует ТАСС.

«Все уже поняли, что санкциями нас задавить не получится. Наоборот, они помогли нам определить, что сейчас нужно производить. Появилось огромное количество интересной отечественной продукции, появилось много участников рынка», — отметил Кобяков.

По его словам, доля иностранных компаний из недружественных государств в структуре РФ упала с 90% до 10%.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Европейский союз (ЕС) после введения санкций против России потерял около €200 млрд из-за отказа от импорта российского газа.

Он подчеркнул, что недруги РФ регулярно ищут способы нанести стране экономический ущерб. Однако, по словам российского лидера, недружественные государства чаще всего сами страдают от своих же действий.

Ранее сообщалось, что ЕС отложит попытку снизить потолок цен на нефть из РФ.

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