Додик: Европа живет в самодовольстве и не видит трендов на ближайшие 5-10 лет

Европейские страны живут в самодовольстве и не видят трендов на ближайшие 5–10 лет, рискуя подвергнуться экономической маргинализации. Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.

По его словам, в международной политике позиция глобального Юга становится все более значимой.

«Европа же живет в своем самодовольстве, видит только себя и свои текущие комфортные позиции, но не видит трендов на ближайшие 5–10 лет. Очевидно, что Европе, если она вообще выживет в форме Европейского союза, уготована экономическая и иного рода маргинализация», — отметил Додик.

Он подчеркнул, что у Европы нет лидера, который мог бы ее возглавить, а все лидеры государств заняты решением проблем у себя на родине.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Европе не осталось ничего святого, ее уделом стали фрик-шоу наподобие Олимпиады в Париже.

Он добавил, что США, Израиль и Иран должны усердно молиться, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перерос в глобальный.

Ранее депутат Рады объяснил, почему Европа пытается угрожать России.