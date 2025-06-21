Генпрокурор Венесуэлы рассказал о запросах России на выдачу обвиняемых в преступлениях

Россия направляла четыре запроса на экстрадицию из Венесуэлы преступников

Россия направляла четыре запроса на экстрадицию из Венесуэлы лиц, обвиняемых в совершении преступлений разного характера. Об этом рассказал в интервью РБК генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

По его словам, в настоящий момент исполнен один из этих четырех запросов.

Речь идет о гражданах России Станиславе Ружицком, Ярославе Трубинове, Сергее Полякове и Леониде Закамалдине. Запросы по Полякову и Закамалдину находятся на рассмотрении, Трубинов в розыске в Венесуэле. Ружицкий был экстрадирован в Россию в конце прошлого года, он был обвинен в незаконной торговле оружием и наркотрафике и находился в розыске восемь лет.

Генпрокурор также рассказал, что 27 марта 2024 года в Венесуэле было предотвращено большое число случаев продажи особо крупной партии наркотиков. Совместными с Россией усилиями правоохранители предотвратили распространение запрещенных веществ, выдали российской стороне обвиняемого.

Ранее Россия экстрадировала в Казахстан разыскиваемого более 20 лет наркоторговца.