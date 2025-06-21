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В НАО прокомментировали возможность объединения с Архангельской областью

Гехт: тема объединения НАО с Архангельской областью не стоит на повестке
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Тема возможного объединения Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области не поднимается и не обсуждается. Об этом заявила врио губернатора НАО Ирина Гехт в интервью РБК.

По ее словам, эта тема встретила противостояние со стороны местных жителей, поэтому была снята с повестки.

При этом она добавила, что общение НАО и Архангельской области «уплотняется», в том числе посредством совместных проектов: Северного морского пути, других проектов по Арктике.

Ирина Гехт получила должность врио губернатора НАО 8 марта 2025 года.

НАО является отдельным субъектом Российской Федерации, который территориально входит в состав Архангельской области. В 2020 году федеральные и региональные власти пытались начать кампанию по объединению двух регионов, был подписан соответствующий меморандум. Однако жители выступили против такого решения, проводили протесты. В итоге от объединения власти отказались.

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