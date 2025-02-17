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Названы лучшие и худшие регионы России по качеству жизни

Курганская область попала в десятку худших регионов РФ по качеству жизни
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Курганская область попала в десятку городов России с наихудшим качеством жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования экспертов.

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни за 2024 год заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эти регионы возглавляют рейтинг уже многие годы и значительно опережают следующие за ними субъекты, в частности, за счет высокого уровня экономического развития.

Кроме них в первую десятку также вошли Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Последние места в рейтинге заняли Курганская область, Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Карачаево-Черкессия, Архангельская область, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Ингушетия, Республика Тыва.

Исследование проводится ежегодно. При расчете рейтинга проводился анализ нескольких десятков показателей: уровень доходов населения, рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, экологические и климатические условия, уровень образования и тд.

Ранее россияне рассказали, куда поедут в отпуск летом 2025 года.

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