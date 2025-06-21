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Турция обновляет политику нацбезопасности

Турция обновляет политику нацбезопасности вслед за конфликтом Израиля и Ирана
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Global Look Press

Турция решила обновить политику национальной безопасности на фоне конфликтов Израиля и Ирана, а также России и Украины. Об этом сообщила проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Приоритетом безопасности страны названо превосходство в воздухе. Кроме того, активизируются боевые системы с поддержкой искусственного интеллекта.

Всесторонняя оценка новой оборонной концепции Турции была дана на совещаниях по вопросам безопасности и чрезвычайных ситуаций, проведенных подразделениями обороны, разведки и дипломатии.

Источники Türkiye в сфере безопасности рассказали, что платформы, способные действовать на поле боя на расстоянии, и интегрированные с ними системы теперь становятся необходимостью.

Приоритетными вопросами также названы защита руководства Турции, безопасность критических инфраструктур и защита стратегических объектов.

На этой неделе сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу возобновить переговоры по ядерной программе с Ираном.

Ранее Катар получил предупреждение от Ирана о вероятных ударах по базам США.

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