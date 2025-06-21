На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова указала на истинную цель гибридной войны Запада

Захарова: Запад ослабляет Европу под видом давления на Россию
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Одна из глубинных целей гибридной войны, которую ведет Запад, заключается не только в давлении на Россию, но и в подрыве экономики стран Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума, ее процитировал ТАСС.

По словам Захаровой, Евросоюз в последние годы стал слишком сильным игроком — его экономика укрепилась, а валюта евро оказалась обеспеченной и устойчивой. В то же время, по ее мнению, доллар, в отличие от евро, такой поддержки не имеет.

«Валюта евро, она обеспечена, валюта доллар — не обеспечена. Нужно было каким-то образом повлиять», — отметила Захарова.

Именно это, как считает дипломат, могло стать одной из причин стремления Запада ослабить Европу с помощью гибридных методов давления, включая санкции и конфликты.

Также Захарова заявляла, что Запад играет деструктивную роль и в ситуации на Ближнем Востоке. При этом, по словам представителя российского внешнеполитического ведомства, РФ ведет двусторонние контакты по поводу эскалации между Ираном и Израилем регулярно на всех уровнях.

Ранее глава МИД ФРГ заявил, что Германия не находится в «явном мире» с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами