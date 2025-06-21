Захарова указала на истинную цель гибридной войны Запада

Одна из глубинных целей гибридной войны, которую ведет Запад, заключается не только в давлении на Россию, но и в подрыве экономики стран Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума, ее процитировал ТАСС.

По словам Захаровой, Евросоюз в последние годы стал слишком сильным игроком — его экономика укрепилась, а валюта евро оказалась обеспеченной и устойчивой. В то же время, по ее мнению, доллар, в отличие от евро, такой поддержки не имеет.

«Валюта евро, она обеспечена, валюта доллар — не обеспечена. Нужно было каким-то образом повлиять», — отметила Захарова.

Именно это, как считает дипломат, могло стать одной из причин стремления Запада ослабить Европу с помощью гибридных методов давления, включая санкции и конфликты.

Также Захарова заявляла, что Запад играет деструктивную роль и в ситуации на Ближнем Востоке. При этом, по словам представителя российского внешнеполитического ведомства, РФ ведет двусторонние контакты по поводу эскалации между Ираном и Израилем регулярно на всех уровнях.

Ранее глава МИД ФРГ заявил, что Германия не находится в «явном мире» с Россией.