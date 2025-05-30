Глава МИД ФРГ заявил, что Германия не находится в «явном мире» с Россией

Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил, что Германия не находится в «явном мире» с РФ

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что ФРГ и Россия уже не находятся в ситуации «явного мира».

«Я бы избегал термина «война», но мы больше не находимся в ситуации явного мира», — заявил Вадефуль, отвечая на вопрос, находятся ли Германия и Россия в состоянии «гибридной войны».

Также Вадефуль отверг заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Берлин способствует «провоцированию войны» своим желанием помогать Киеву создавать дальнобойное оружие. Кроме того, он призвал Соединенные Штаты вместе с Евросоюзом оказывать давление на Россию путем введения новых санкций.

Ранее Вадефуль заявил, что Путин оскорбляет Трампа.