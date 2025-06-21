На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский одобрил кандидатуру нового генпрокурора Украины

Зеленский утвердил Руслана Кравченко в должности нового генпрокурора Украины
close
Стрингер/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Руслана Кравченко в должности генпрокурора. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на соответствующий указ лидера страны.

«Таким образом, он официально вступил в должность», — отмечают журналисты.

Издание отмечает, что Кравченко связывают с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В прошлом новый генпрокурор был гособвинителем по делу экс-президента Владимира Януковича, а также участвовал в деле о Буче. В результате расследования последнего он и познакомился с Зеленским.

В 2014 году Кравченко мог перейти на работу в органы РФ, так как работал следователем в прокуратуре Севастополя, однако он отказался от соответствующего предложения и покинул Крым.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) задал Руслану Кравченко провокационный вопрос. Он спросил нового генпрокурора Украины, готов ли тот вести дело Зеленского после его отставки. Гончаренко уточнил, что ответа на этот вопрос с первого раза не последовало.

Ранее в Раде заявили, что США не желают взаимодействовать с Зеленским.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами