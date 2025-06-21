Зеленский одобрил кандидатуру нового генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Руслана Кравченко в должности генпрокурора. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на соответствующий указ лидера страны.

«Таким образом, он официально вступил в должность», — отмечают журналисты.

Издание отмечает, что Кравченко связывают с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В прошлом новый генпрокурор был гособвинителем по делу экс-президента Владимира Януковича, а также участвовал в деле о Буче. В результате расследования последнего он и познакомился с Зеленским.

В 2014 году Кравченко мог перейти на работу в органы РФ, так как работал следователем в прокуратуре Севастополя, однако он отказался от соответствующего предложения и покинул Крым.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) задал Руслану Кравченко провокационный вопрос. Он спросил нового генпрокурора Украины, готов ли тот вести дело Зеленского после его отставки. Гончаренко уточнил, что ответа на этот вопрос с первого раза не последовало.

Ранее в Раде заявили, что США не желают взаимодействовать с Зеленским.