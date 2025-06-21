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Путин примет участие в предстоящем саммите БРИКС

Ушаков: формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определен
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Правительство Бразилии

Президент России Владимир Путин примет участие в предстоящем саммите БРИКС, но формат его участия еще не определен. Об этом сообщил ТАСС помощник президента Юрий Ушаков.

«Пока не решено, в каком формате», — сказал он агентству.

XVII саммит БРИКС пройдет в бразильском городе Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля 2025 года.

В конце мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что ключевой задачей Москвы на саммите станет продвижение инициатив, выдвинутых в год российского председательства в объединении.

Предложения были направлены на повышение роли государств объединения в мировой валютно-финансовой системе, наращивание взаимодействия по межбанковской линии, увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, добавил замглавы российского МИД.

В июне МИД Бразилии сообщил, что Вьетнам присоединился к БРИКС в статусе страны-партнера.

Ранее Путин рассказал о росте доли стран БРИКС в мировой экономике.

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