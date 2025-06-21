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Президент Республики Сербской БиГ заявил, что Запад борется с церковью

Додик: Запад хочет создать как можно больше трудностей для православного мира
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Nedim Grabovica/Global Look Press

Запад стремится создать как можно больше сложностей для православного мира. Об этом заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.

По его словам, это стремление Запада проявляется в попытках разрушить институт церкви, уменьшить значение и роль церковных иерархов и служителей и, таким образом, подорвать доверие не только к церкви, но и к вере.

Политик добавил, что нападки на православие со стороны западных государств абсолютно неприемлемы, поскольку они настойчиво изображали из себя борцов за свободу и права человека, а также свободу вероисповедания. По мнению Додика, за этими действиями Запада скрываются очевидные попытки окружить Россию или Русскую православную церковь и уменьшить ее влияние в странах региона.

Президент РС БиГ добавил, что были предприняты неблагоприятные шаги в отношении Украинской православной церкви.

Додик также выразил поддержку Армянской апостольской церкви, против которой выступил, в частности, премьер-министр страны Никол Пашинян. Таким образом он прокомментировал арест в Армении предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна.

Ранее Додик заявил, что Россия и без ПМЭФ демонстрирует свою силу и авторитет.

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ПМЭФ – 2025
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