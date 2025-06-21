В МИД рассказали об уровне участия РФ в саммите G20

Посол Бердыев: Россия постарается быть на саммите G20 в ЮАР на высоком уровне

Россия постарается присутствовать на саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20) в Южной Африке на максимально высоком уровне. Об этом заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума посол по особым поручениям министерства иностранных дел России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

По словам дипломата, Россия примет участие в саммите при том понимании, что для этого будут созданы все необходимые условия.

Накануне Бердыев сообщил, что Путин уже получил приглашение на саммит G20. По мнению дипломата, президента на саммите лидеров G20 в Южной Африке может представить министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, как он это уже делал несколько лет.

При этом представитель МИД уточнил, что окончательное решение относительно участия в саммите традиционно принимается ближе к датам его проведения.

Саммит G-20 пройдет 21—22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге, в Южно-Африканской Республике. ЮАР станет первым африканским государством, принимающим это мероприятие.

Ранее в Госдепе подтвердили, что США не примут участия в саммите G20 в ЮАР.