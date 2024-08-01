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Медведев считает, что только полномасштабная война на Ближнем Востоке приведет к миру

Медведев: полномасштабная война на Ближнем Востоке — единственный путь к миру

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Павел Бедняков/РИА Новости

Полномасштабная война на Ближнем Востоке является единственным путем к шаткому миру в регионе. Такое предположение в своем англоязычном Telegram-канале сделал председатель партии «Единая Россия» и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Узел на Ближнем Востоке затягивается. Между тем, всем очевидно, что полномасштабная война — это единственный путь к шаткому миру в регионе», — написал Медведев.

До этого журналист телеканала Sky News Джон Спаркс заявил, что ликвидация лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ходе израильского налета рискует привести к «масштабной эскалации» и повлиять на параметры конфликта на Ближнем Востоке, который до сих пор был локализован в Газе и на ливанской границе.

Хания был ликвидирован в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана.

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. В апреле 2024 года трех его сыновей не стало при ударе Израиля по сектору Газа.

ХАМАС подтвердил ликвидацию главы политбюро. Там отметили, что причины и масштабы «этого инцидента» расследуются, а результаты расследования объявят позже.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия осудила ликвидацию главы политбюро ХАМАС.

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