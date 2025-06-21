Путин рассказал о фетве в Иране против получения ядерного оружия

Путин: Иран принял важную фетву, запрещающую иметь ему ядерное оружие

Принятие в Иране фетвы (решение по вопросу, выносимое муфтием, основываемое на принципах ислама. — прим. ред.), запрещающей этой стране разработку ядерного оружия, имеет большое значение. Об этом в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, данное положение имеет для страны большое значение.

В ходе этого же интервью глава государства заявил, что Россия неоднократно уведомляла Израиль об отсутствии свидетельств планов Ирана получить ядерное оружие.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Ранее Путин напомнил об отсутствии свидетельств о наличии ядерного оружия у Ирана.