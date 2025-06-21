Депутат Гончаренко: в Сумской области с января не установили фортификации

На границе Сумской области Украины и Курской области РФ не были установлены оборонительные конструкции, они просто лежат вдоль дороги с января. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на своем Youtube-канале.

По его словам, на территории Сумской области должны были установить тетраэдры, которые получили название «зубы дракона», однако ограждения остались нетронутыми.

По информации украинского проекта DeepState, противотанковые рвы на границе также не были вырыты.

«Казалось очевидное, что мы подготовили фортификации в Сумской области на границе с Курской, а оказалось — нет», — заявил депутат.

До этого офицер с позывным «Витязь» заявил, что военнослужащие Воздушно-десантных войск России уничтожили бронегруппу украинской армии в Сумской области при расширении буферной зоны.

По его словам, подразделения штурмовой десантной группы нанесли удар по украинской технике, среди которой были танки советского образца, оснащённые защитой от дронов.

Ранее Путин рассказал, куда смогут дойти российские войска на Украине.