Патриарх Иерусалимский призвал к милосердию и мудрости в деле Самвела Карапетяна

Патриарх Иерусалимский Феофил III призвал к милосердию, мудрости и единству в деле главы компании «Ташир» Самвела Карапетяна. Заявление опубликовано на сайте Иерусалимского патриархата.

В нем Феофил III отметил, что Иерусалимский патриархат с обеспокоенностью следит за решением Армянского уголовного суда общей юрисдикции Еревана в отношении Самвела Карапетяна. Патриарх Иерусалимский назвал главу компании «Ташир» верным служителем Армянской православной церкви и благотворителем, чьи пожертвования укрепили духовную и общинную жизнь православных верующих как в Армении, так и за ее пределами.

«Мы возносим наши молитвы за господина Карапетяна и его семью, а также за Армянскую церковь, которой он так верно служил. «Господь смотрит не так, как смотрит человек… Господь смотрит на сердце» (1 Царств 16:7). Именно это божественное видение милосердия, истины и любви должно направлять всех нас», – подчеркнул Феофил III.

Патриарх Иерусалимский добавил, что поощряет в деле Самвела Карапетяна «дух диалога и мудрости». А также высказал уверенность в том, что под руководством католикоса всех армян Гарегина II Армянская Апостольская Церковь «будет продолжать сиять сквозь невзгоды с достоинством, смирением и непоколебимой верой».

Cуд в Ереване на два месяца арестовал имеющего российское гражданство предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, ему предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица сравнил арест Самвела Карапетяна с политикой в отношении православной церкви на Украине.