Трамп рассказал, сколько Ирану осталось до создания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран от создания ядерного оружия отделяют недели. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского президента, Тегеран собрал «огромное количество материала».

«В течение недель, уж точно в течение месяцев они бы могли создать ядерное оружие», — отметил Трамп.

При этом он подчеркнул, что был против конфликта Ирана и Израиля. Кроме того, Трамп заверил, что ситуация в Иране отличается от конфликта в Ираке, когда США сперва обвинили страну в создании оружия массового поражения, оправдав этим военную кампанию, а потом высказывая сомнения в собственных словах.

До этого издание The Wall Street Journal сообщало, что Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран. Согласно публикации, это произошло вечером во вторник, 17 июня, когда политик говорил со своими старшими помощниками. Глава государства пояснил, что пока воздерживается от окончательного приказа, чтобы посмотреть, откажется ли Иран от своей ядерной программы.

Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо.