Россияне оценили вероятность вмешательства США в конфликт Израиля и Ирана

Новости Mail: россияне не верят, что США прямо вмешаются в войну Израиля и Ирана

Лишь малая часть опрошенных россиян ждет, что США напрямую вмешаются в конфликт Израиля и Ирана, начав полномасштабную операцию. Это следует из результатов опроса Новости Mail, который есть у «Газеты.Ru».

Так, всего 10% опрошенных граждан считают, что Вашингтон напрямую вмешается в боевые действия между сторонами. 51% респондентов высказали мнение, что США и так косвенно причастны к атакам Израиля на Иран. Еще 30% полагают, что американцы нанесут ограниченные удары по стратегическим объектам в Иране, а 8% ждут от США деэскалации и попыток использовать дипломатию.

При этом наиболее вероятными последствиями для США при вмешательстве в конфликт участники опроса назвали дестабилизацию обстановки на Ближнем Востоке (64%), скачок цен на нефть (56%) и обострение отношений с этим регионом (40%).

До этого журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на чиновников Белого дома сообщила, что Вашингтон не исключает применение тактического ядерного оружия для нанесения удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее стало известно, во сколько Израилю обходится каждый день конфликта с Ираном.