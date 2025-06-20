Совет по инвестициям подтвердил, что иностранные компании хотят вернуться в РФ

Совет по инвестициям: около 50% опрошенных компаний хотят вернуться в Россию

Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ) подтвердил, что иностранные компании хотят вернуться в РФ на прежние места на рынке. Об этом сообщает телеканал »РБК» со ссылкой на совместное исследование КСИИ и Минэкономразвития.

Совместно с Американской торговой палатой в России и группой компаний Б1, КСИИ пришла к выводу, что не менее половины ушедших с российского рынка западных компаний выражают желание вернуться.

«Есть компании, которые это обсуждают, но это фаза обсуждения. Есть американские компании, которые обсуждают эту тему. Их немного, но они уже есть. В Европе пока мало кто рассчитывает на возвращение», — заявил советник Б1 Александр Ивлев.

Он подчеркнул, что опрос проводился анонимно, в связи с чем называть компании он не имеет права. По мнению Ивлева, начало процесса возвращения зарубежных компаний в Россию можно ожидать к 2026 году.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение западных компаний в РФ пока нереалистично.

Ранее в России заявили о подрыве доверия к ушедшим западным компаниям.