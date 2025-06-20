Глава МАГАТЭ заявил о намерении вернуть инспекторов в Иран

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время выступления на Совбезе ООН заявил, что инспекторы МАГАТЭ вернутся в Иран для наблюдения за ядерными объектами, когда это позволит обстановка.

«Инспекторы вернутся, как только будет обеспечена надлежащая безопасность», — сообщил он.

Гросси призвал все страны делиться с МАГАТЭ информацией о состоянии иранских ядерных объектов.

Также Гросси заявил, что не располагает сведениями о нанесении какого-либо урона ядерному объекту в Фордо.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Обмен ударами между странами продолжается до сих пор.

20 июня издание Axios сообщило, что США могут ударить мощнейшей неядерной бомбой в мире по иранскому ядерному объекту в Фордо. Речь идет о 30-тонной GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) — «бункер-бастер».

Ранее Иран нанес ракетный удар по офису Microsoft в Израиле.