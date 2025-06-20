В МАГАТЭ прокомментировали сведения о повреждении ядерного объекта в Иране

Гросси: МАГАТЭ не располагает данными о повреждениях ядерного объекта в Фордо

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не располагает сведениями о нанесении какого-либо урона ядерному объекту в Фордо. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном эскалации конфликта между Израилем и Ираном, передает ТАСС.

«Фордо — главный иранский объект по обогащению урана до 60%. В настоящий момент агентству ничего не известно о каких-либо повреждениях [на объекте] в Фордо», — сказал Гросси.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Обмен ударами между странами продолжается до сих пор.

20 июня издание Axios сообщило, что США могут ударить мощнейшей неядерной бомбой в мире по иранскому ядерному объекту в Фордо. Речь идет о 30-тонной GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) — «бункер-бастер».

Ранее Иран нанес ракетный удар по офису Microsoft в Израиле.