Россия и Китай призвали к равной безопасности для всех

Москва и Пекин выразили мнение, что обеспечение странами и их объединениями собственной безопасности не должно осуществляться за счет и в ущерб безопасности других государств. Об этом говорится в совместном заявлении по глобальной стратегической стабильности, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров лидеров России и Китая.

Стороны призвали все страны придерживаться принципа «равной и неделимой безопасности» как на глобальном, так и на региональном уровнях, а также прилагать максимальные усилия для исключения конфликтов в отношениях между государствами.

Москва и Пекин подчеркнули необходимость выстраивать на коллективных началах «всеобъемлющую, комплексную и устойчивую безопасность во всем мире».

8 мая в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. После подписания совместных документов российский лидер заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня. По словам Путина, общее героическое прошлое и боевое братство — надежный фундамент для их дальнейшего развития и укрепления.

Ранее Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам стран СНГ, народам Грузии и Молдавии.