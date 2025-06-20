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Президент Индонезии объяснил, почему поехал на ПМЭФ, а не на саммит G7

Президент Индонезии Субианто пропустил саммит G7, чтобы посетить ПМЭФ
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Achmad Ibrahim/AP

Президент Индонезии Субианто не поехал на саммит «Большой семерки» (G7), поскольку обещал посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания ПМЭФ, передает РИА Новости.

«Меня спросили, а почему я не поехал на встречу «Большой семерки»? Почему я поехал сюда, на ПМЭФ? Не потому, что я не уважаю «Большую семерку», нет. Дело в том, что я демонстрирую свою приверженность этому форуму. И я заявил о том, что приеду сюда, до того, как меня пригласили на G7», — сказал президент Индонезии.

Субианто призвал не пытаться читать между строк. По его словам, Индонезия занимает позицию неприсоединения, в связи с чем уважает все страны.

18 июня член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что саммит G7 в этом году заслуживает звание самого неудачного саммита «Большой семерки» за последние десятилетия. Он отметил, что намеренное дистанцирование «Большой семерки» от имеющих серьезный экономический и политический вес России, Индии и Китая, в принципе делает подобные встречи бесполезными в решении международных проблем.

Ранее в Британии заявили, что «Украина оказалась в беде» после саммита G7.

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ПМЭФ – 2025
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