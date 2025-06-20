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Путин призвал ускорить принятие закона о платформенной экономике

Путин призвал Госдуму ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах
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Росконгресс

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) попросил Государственную думу ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах.

По его словам, уже подготовлен законопроект, который станет первым шагом к формированию современной нормативной базы для платформенной экономики.

«Прошу Государственную думу ускорить принятие данного законопроекта», — заявил он.

Путин отметил, что у России есть успешные примеры электронных площадок. По его словам, в стране продолжат создавать условия для развития платформ. Он отметил, что маркетплейсы располагают большим массивом данных, которые нужно использовать для развития предпринимательства в стране.

Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что глава государства даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин перед заседанием ПМЭФ провел международную встречу.

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ПМЭФ – 2025
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